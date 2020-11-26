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Doktor, hastanın karnından 14 kilo tümör çıkardı! Bu uyarılara kulak verin

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta Mustafa C.'nin (56) karnında tespit edilen 14 kiloluk tümör başarılı ameliyatla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor, 'Şişkinlik diye geçmeyelim' dedi ve uyarılarda bulundu.

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Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ani kilo kaybı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvuran Mustafa C.'nin karnında 60 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi. Mustafa C., tümörün iç organlarına yaptığı baskı nedeniyle acil ameliyata alındı. 14 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen tümör, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhami Taşdöven ve ekibinin yaptığı başarılı ameliyatla çıkarıldı. Mustafa C., 5 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Hasta hakkında bilgi veren Dr. Taşdöven, "Hastamıza yaptığımız ameliyatta karın bölgesini tamamen kaplayan büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitlenin kalın ve ince bağırsağı hastanın sağ tarafına ittiğini gördük. Bu kitleyi dışarı aldık. Dışarı aldıktan sonra iki üç tane daha küçük kitlelerle de karşılaştık. Onları da temizledik. Hastayı daha sonra servisimizde takip ettik. 5 günlük takip sonrasında şifa ile taburcu ettik" dedi.

40'lı yaşların üstünde olanlar dikkat

Dr. İlhami Taşdöven, karın şişkinliklerinin sadece 'şişkinlik' olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu şişkinlikler karşımıza tümör şeklinde gelebiliyor. Şişkinlik diye geçmeyelim ve bu durumda en yakın doktora başvurmayı öneririm. Anlamsız kilo kayıpları, halsizlik ve şişkinlik şikayetleri bazen tümör belirtisi olabiliyor. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra bunların takiplerinin yapılmasını öneririm. Tedavi edilmezse bu büyük kitleler diğer organların dolaşımını bozacağı için ileride daha çok sıkıntı yaşatabilir. Erken teşhis ve tanı önemlidir. Erken tanıyla bu kitle çıkarıldığında hasta normal yaşamına devam edebilir" diye konuştu.

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