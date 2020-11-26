Vatandaş istedi Düzceli motor ustası yaptı Nusret’e benziyor görmeye geliyorlar
DÜZCE'de motor ustasının vatandaşın isteği üzerine yaptığı 'Nusret' çalışması ilgi gördü.
Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir otomobil tamirhanesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, tamir edilen otomobil parçalarını toplayarak daha önce birisi savaşçı, birisi gitar çalan rock müzik sanatçısına benzeyen iki metal heykel yaptı.
Yaptığı iki metal heykeli görmeye gelen vatandaşlar ve müşterilerinin fikirlerini alan Çetin, yaptığı üçüncü heykeli ise ünlü kasap ve et lokantası sahibi Nusret’e benzetti.
Saçlarından, gözlüğüne ve meşhur el hareketine kadar her şeyi ile Nusret’e benzetilen heykel büyük ilgi topladı.
Vatandaş istedi: Yeni yaptığı çalışma hakkında bilgiler veren Murat Çetin, “Nusret fikri kamuoyu yoklaması sonrasında ortaya çıktı. Daha önce yaptığımız heykelleri görmeye gelenlerin fikirleri üzerine Nusret yapmaya karar verdik. Nusret’in o meşhur hareketini yapan bir metalik heykel yaptık" dedi.