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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 826 kadrolu işçi alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı. Pakdemirli alımların şartları sağlayanlar arasından kura ile belirleneceğini belirtti.

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Bakan Pakdemirli, istihdam konusunda yeni bir alım daha yapacaklarını duyurarak, bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 adet kadrolu tarım işçisi istihdam edileceğini söyledi. Pakdemirli, “Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak” dedi.

"11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirildi"

2019-2020 döneminde bakanlığın taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarında toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu dönemde Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, OGM’ye 6 bin 90, DSİ’ye 535, Meteorolojiye 100, TMO’ya 231, ÇAYKUR’a 911, TİGEM’e 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve ESK’ya 115 personel alımı gerçekleştirdik” dedi.

Bakan Pakdemirli, 826 kadrolu tarım işçisi alımının hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

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