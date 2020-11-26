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Mersin'de akılalmaz olay: Yaşlı adama çakmağı altın diye sattılar

MERSİN'de yaşlı adam, dolandırıcıların 'altın' oyununa geldi. Demir sarı çakmağı 'altın' diye alan yaşlı adam kuyumcuda şok gerçeği öğrendi. Şahıslardan birinin daha önce de benzer suç işlediği cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, H.K. (65) isimli müşteki, polis karakoluna giderek eski Devlet Hastanesi civarında 2 şahsın birbirlerinden habersiz davranarak yanına geldiğini, şahıslardan birisinin elinde külçe altın olduğunu ve uygun fiyata satabileceğini, ikinci şahsın ise kendisini kuyumcu diye tanıttığı, para vermesi durumda altının kârına ortak edebileceğini söylemesi üzerine, müşteki kendisine gösterilen külçe altını 3 bin 700 liraya satın aldığını, külçe altını kuyumcuya gösterdiğinde altın görünümlü çakmak olduğunun ortaya çıktığını belirterek, şahıslardan şikayetçi oldu.

Daha öncede sarı jelatinle sardığı mermeri külçe altın diye satmış
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların daha önce de benzer olaylardan suç kayıtları bulunan M.Ç. ve M.Ş.Ç kardeşler olduğunu tespit edildi.

Bunun üzerine şahısların adresine operasyon yapan ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.Ş.Ç.'nin 2 ay öncede sarı jelatinle sardığı mermeri külçe altın diye sattığı, cezaevinden de izinli çıktığı ortaya çıktı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine mahkum edildi.

Şahısların peşinden koştu

Öte yandan şahısların, yaşlı adamı dolandırma anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarına göre yolda yürüyen müşteki adamın koluna giren 2 kardeş, adama sarı çakmağı altın diye satmaya çalışırken görünüyor. Çakmağı külçe altın diye adama satan şahıslar bölgeden uzaklaşırken, dolandırıldığını anlayan adam şahısların peşinden koşarak gidiyor.

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