Kahramanmaraş'ta 56 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta 28 yaşındaki cani, anne katili oldu. Nedeni belirsiz çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hakan Ö., annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö.'yü gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Yurdagül Ö.'nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.