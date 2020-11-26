Vladimir Putin'in eski temizlik işçisinden 17 yaşında kızı olduğu iddiası!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmişiyle ilgili iddia bomba gibi düştü... Eski bir temizlik görevlisiyle geçmişte aşk yaşayan Putin'in şuan 17 yaşında olan bir kız çocuğu olduğu öne sürüldü.

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Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, özel hayatını ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla biliniyordu. Ortaya çıkan yeni iddia Kremlin'i sarsacak cinsten... Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik görevlisinden olan şu anda 17 yaşındaki bir kızı olduğunu kaleme aldı. Habere göre, Putin'in, şu an 'gizli' bir multi-milyoner olan eski bir temizlik görevlisinden bir kızı bulunduğunu yazdı.

Putin ile annesi Svetlana Krivonogikh arasında yıllarca süren bir ilişkiden doğan 17 yaşındaki kızın adının Yelizaveta Vladimirovna olduğu öne sürüldü.

Rus medyasına konuşan yerel kaynakların, Putin ile Svetlana'nın ilişkisinin 90'ların sonunda başladığını ve Yelizaveta'nın doğumundan sonra 2000'lerin başında Putin'den ayrıldığını ileri sürdü.

Kremlin olayı hemen yalanladı

Ailesi hakkında ketum olduğu ifade edilen Başkan Putin'in, bu iddialara herhangi bir tepki vermediği ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un Svetlana veya kızıyla ilgili iddiaları reddettiği ifade edildi.