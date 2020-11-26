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Azerbaycan, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'ndan çıkarılmasını önerdi

AZERBAYCAN parlamentosu, Fransa'nın 'Dağlık Karabağ' tutumu nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndan çıkarılması için hükümete AGİT'e başvurmayı önerdi.

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Fransız Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasını tavsiye eden tasarıyı kabul etmesine Bakü'den sert yanıt geldi.

Azerbaycan parlamentosu, bugün yaptığı oturumda Azeri hükümetine Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'ndan çıkarılması için AGİT'e başvurmasını önerdi.

305 'evet' oyuyla kabul edilmişti

Fransız Senatosu'nun sembolik değere sahip kararı 1 'hayır' oyuna karşı 305 'evet' oyuyla kabul edilmiş, 30 Senatör ise 'çekimser' oy kullanmıştı.

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