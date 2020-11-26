Muhittin Böcek, kısa zamanda taburcu olabilir

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu, belirterek, “Makinelerden tamamen ayırdık. Şu an konuşabiliyor. Artık sesi de çıkıyor. Ne istiyorsa yiyip içebiliyor. Çok kısa zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle AÜ Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındı.

'Makinelerden tamamen ayırdık'

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başkan Muhittin Böcek'in kısa süre içerisinde taburcu olacağını söyledi. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Durumu gayet iyi. Makinelerden tamamen ayırdık. Şu an konuşabiliyor. Artık sesi de çıkıyor. Bu anlamda ne istiyorsa yiyip içebiliyor. Çok kısa zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Fizik tedavisi hala devam ediyor" dedi.

'Almanya'ya gitmesinin gerekli olduğunu düşünmüyorum'

Başkan Böcek'in her geçen gün iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, verilen fizik tedaviler sayesinde kaslarının güçlenmeye devam ettiğini aktardı. Başkan Böcek'in Almanya'da fizik tedavi göreceği iddialarıyla ilgili Prof. Dr. Özkan, “Almanya'ya gitmesinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yakınlarından böyle bir duyum almadım. Öyle bir plan ve istekleri yok diye biliyorum. Çünkü orada yapılması gereken her şey artık burada yapılabiliyor. Bu süreçte fizik tedaviyi güçlü bir şekilde alıyor. Bizim verdiğimiz rehabilitasyonlarla toparlayacağını düşünüyorum. Taburcu olduktan sonra evine gidebilir, evde tedavisi devam edebilir. Gerekiyorsa üniversitemizdeki aletlerle de yardımcı olunur" diye konuştu.

'Kurbanımızı inşallah keseceğiz'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kısa süre içerisinde taburcu olacağı haberini alan Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk, şükür kurbanı keseceğini açıkladı. Ahırda, kesmeyi planladığı dananın yanında poz verip, sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Öztürk, ''Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an Covid-19 hastalığıyla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Muhittin başkanımızdan güzel haberler almaktayız. İnşallah yakında taburcu oluyor. Onun için de burada kurbanımızın başında ona en güzel dileklerimizle kurbanımızı inşallah keseceğiz. Kendilerine çok geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.