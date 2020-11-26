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Zonguldak'ta harita alarm veriyor! Yoğun bakımların durumu çok kötü

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta korona virüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Kentte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 86 olarak açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yüzde 50 üzerinde korona virüs artış yaşandığı iller arasında Zonguldak da yer aldı.

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Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Zonguldak'ta yoğunluk sürüyor. Kent merkezi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de yoğunluk haritası riskli ve çok yüksek riskli olarak haritada yerini aldı. Yoğunluk haritasında adeta kırmızı alarm veren kentte geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86 olarak açıklanmıştı.

Korona virüs salgını dolayısıyla 450'ye yakın hasta hastanede tedavi görürken günlük vaka sayısı 700'ün üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yüzde 50 üzerindeki korona virüs artışının yaşandığı iller arasında Zonguldak da yer aldı.


Maden ocaklarında son durum
Öte yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocaklarındaki son durumu Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, İHA muhabirlerine açıkladı. Yeşil, test sonucu pozitif çıkan işçilerle ilgili tedavi süreçlerinin yanı sıra filyasyon ekiplerinin çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade etti. Yeşil, "Tüm Türkiye'de vaka sayılarımız her geçen gün artmakta. Sağlık Bakanının demesiyle de pik yaptı diyebiliriz. TTK'da da hafta başında rakamlarımız 136 pozitif, 251 temaslı şeklindeydi. Şu an itibariyle sayımız 130. Rakamlarımız her gün değişiyor. Şu an itibariyle rakamlarımız 130 pozitif hasta var. 190 işçimiz de filyasyon ekibi tarafındna belirlendi. Yarın itibariyle sayılar yine değişebilir. Arkadaşlarımıza, halkımıza söylüyoruz. Belirlenen kuralların yanı sıra herkesin kendi önlemini kendisinin alması, sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında halkımızı uyarıyoruz. Tüm halkımıza buradan ricamız olur. Çünkü bu hastalık her geçen gün artıyor. Çok kolay bulaşabilen bir hastalık oldu. Herkesin dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.


Kent merkezindeki yoğunluk azaldı
Yeni tip koronavirüs salgınında alınan önlemlerin işe yaradığı da gözlemlendi. 65 yaş üzeri vatandaşların saat 10.00 ila 13.00, 20 yaş altının da 13.00 ila 16.00 arasında sokağa çıkması dolayısıyla emeklilerin yoğun olarak yaşadığı Zonguldak'ta sakinlik yaşandı. Sabah ve öğlen saatlerinde en çok yoğunluğun yaşandığı Gazipaşa Caddesi'nde kalabalığın olmaması dikkat çekti. Alınan tedbirler doğrultusunda lokantalar paket servis yaparken çoğu işyeri tedbirler doğrultusunda kurallara uydu.
Jandarma ve emniyet ekiplerinin yanı sıra oluşturulan denetim ekipleri de kent merkezi başta olmak üzere şehir giriş çıkışlarında HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda denetimlerini sürdürdü.

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