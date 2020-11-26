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Spotify hacklendi: 300 bin hesap ele geçirildi!

Bilgisayar korsanları online müzik servisi Spotify'iyi "hack"ledi. İlk belirlemelere göre siber korsanlar ücretli abonelere ait 300 bin hesabı ele geçirdi.

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Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli online müzik akış servisi  Spotify'ı hedef aldı. 
  
TechRadar'da yer alan habere göre, Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber saldırı sonrası 300 bin hesap ele geçirildi. 
  
Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü "premium" yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait. 
  
Siber güvenlik uzmanları siber saldırının 300 milyon Spotify üyesini riskli duruma düşürdüğünün altını çiziyor. 
  
Uzmanlar kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini ve Spotfiy'da  kullandıkları şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını öneriyor.

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