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Gümüşhane'de vakalar arttı yasak geldi! En kalabalık köye karantina

İhlas Haber Ajansı

GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesine bağlı ve şehrin en kalabalık nüfuslu ikinci köyü olan Üçtaş köyünde yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı. Giriş çıkışlar yasaklandı.

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Kürtün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün saat 12.00’den 6 mahalleli köyün 5 mahallesinde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Kaymakamlık’tan yapılan duyuruda Üçtaş köyünün tüm mahallelerinde filyasyon çalışmaları yaptırıldığı, pozitif vaka ile temaslı sayısının yoğun olması nedeniyle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Üçtaş köyünün Akköy mahallesi hariç Ambarlı, Mürüdlü, Merkez, İncelidüz, İmat Kıranı mahallelerinde bugün saat 12.00’dan itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi. Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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