Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde; Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdiğini belirtti.
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