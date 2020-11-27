Astrazeneca skandalı itiraf etti: Covid-19 aşı çalışmalarında hata yaptık
Astrazeneca ve Oxford Üniversitesi'nin ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısıya ilgili AstraZeneca tarafı, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını belirtti. Yüzde 90’a varan etki oranına sahip olduğu açıklanmıştı.
Alınan aşı dozajında önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını açıkladı.
Yüzde 90’a varan etkinliğe sahip denilmişti
"Kendinize bir aşı alın" mottosuyla bir fincan kahveden daha ucuz olduğu açıklanan AstraZeneca-Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısının yüzde 90’a varan etkinliğe sahip olduğu ifade edilmişti.
Sorular merak uyandırdı
New York Times’ın haberine göre, Astrazeneca koronavirüs aşıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olması ve neden ilk aşının yarım doz uygulandığı soruları merak uyandırdı. Astrazeneca tarafı ve uzmanlar konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Aşı dozajında hata yaptık"
AstraZeneca tarafı, aşının bilgilerinin eksik olduğu, yeni bilgiler almak için ek testlerin devam edip etmeyeceğine dair soruya, aşının son denemelerinde katılımcılara enjekte edilen aşı dozajında hata yaptıklarını kabul etti.