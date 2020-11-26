Antalya'da üretiliyor yüzde 98'i yurt dışına gidiyor! Baba mesleğini yapıyorlar

Tarım sektörünün üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğuna vurgu yapan Ömer Akcan, “Üretici aileden geliyoruz ve çocuk yaştan bu yana toprağın içinde olmamızdan dolayı bu işi meslek edindik kendimize. 50 yıllık bir aile mesleğini biz göğüsledik. Biz Aksu’yu Türkiye’nin Hollanda’sı yapmak için çalışıyoruz. " diye konuştu.