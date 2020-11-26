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İstanbul'da okul servis ücretlerine korona ayarı! İşte yeni servis ücreti tarifesi

Milyonlarca veli bunu bekliyordu. Okullar koronavirüs tatilindeyken veliler servis ücreti ödemekten şikayetçiydi. İstanbul'da UKOME toplantısında servis ücretlerine koronavirüs ayarı yapıldı.

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İSTANBUL'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

İşte yeni ücret tarifesi

Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

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