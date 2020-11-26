Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya cevap! Bu sene başka bulaşıcı hastalık mı var?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki "bulaşıcı hastalıktan ölüm" sayılarını açıkladı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, nedenini açıklayıp İmamoğlu'na "herkes kendi icraatına odaklansın" diye seslendi. İmamoğlu bugün Koca'ya cevap verdi. İşte İstanbul'da koronavirüsten ölümlerle ilgili polemikte son durum...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ilk kez Türkiye'deki vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın verdiği rakamlara göre son 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi, 168 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, her gün İstanbul'da "bulaşıcı hastalıktan öldü" raporu ile defnedilen cenaze sayısını açıklamasına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enfeksiyona bağlı her hastalığın ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla girildiğini belirterek koronavirüsten ölümlerin ayrı kaydedildiğini belirterek, İmamoğlu'na şöyle seslendi: "Bizim açıkladığımız rakamlar doğru, herkes kendi icraatına odaklanmalı..."

Ölümleri açıklamaktan mutlu mu oluyorum!

Ekrem İmamoğlu bugünkü UKOME Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Dün akşam, şeffaflıkla ilgili önemli bir adım atılmıştır" diyen İmamoğlu, "Bir belediye başkanı, ölüm sayısını açıklamaktan nasıl mutlu olsun? Böyle bir şey mümkün mü? Biz, bu durumu açıklamaktan imtina ediyoruz; üzgünüz. Ama bundan sonra şeffaflıkla bu süreç yönetilsin." dedi.

Almanya'nın ışıltısı mı kayboldu, Rusya çöktü mü?

Dün; Rusya’da, Almanya’da ölüm sayılarının çok yüksek sayıda olduğunun açıklandığını hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Ne oldu yani; Almanya’nın ışıltısı mı kayboldu? Ya da Rusya çöktü mü yani? Toplumla bunların paylaşılması, toplumun da süreci ciddiye almasına ve ilgililerin de bu konuyla ilgili çok daha sıkı tedbirler açıklamasına vesile olacaktır.” diye konuştu.

Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki

"İstanbul’da, geçen senenin Kasım ayı ile bu sene arasında, son 10 günde 2 katından fazla ölüm sayısına ulaştık" diylen İmamoğlu şöyle devam etti: "Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki; bir tek Covid var. Yani, geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa, açıklasınlar. İki katını aşan vefat sayısı var; hala böyle bir çaba gösteriyorlarsa üzülüyorum. Yapmasınlar. Süreci şeffaf yürütsünler."

Sokağa çıkma yasağını seslendirmeye devam edeceğim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçmişe ait verileri de açıklayacağını duyurduğunu hatırlatan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bekliyoruz, onu gördüklerinde durumun daha vahim olduğunu aslında daha iyi anlayacağız. Bu bağlamda süreci, bütün toplumun hissedeceği bir şekilde açıklayarak ve açıklıkla yönettiklerinde galip geleceğimize ve bu virüsü hep beraber yeneceğimize inanıyorum. Kapanma ve bunun gibi talepleri, bilimin bana işaret ettiği biçimiyle açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim." dedi.