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Van'ın İran sınırında 3 kaçak göçmene ait ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı

VAN'ın İran sınırında 3 ceset bulundu. Yurda kaçak yollarla girmeye çalıştığı belirlenen 3 göçmenin donarak öldüğü öğrenildi.

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Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık bir hafta önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün de aynı bölgede, yine 1 kişinin cesedi bulundu.

Yapılan araştırma ve incelemede Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşlemlerin tamamlanmasından sonra cenazelerin toprağa verileceği belirtildi. 

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