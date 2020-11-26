MetroPoll'den bomba beğeni anketi: Erdoğan mı Bahçeli mi?

Araştırma şirketi MetroPoll'ün gerçekleştirdiği beğeni anketinde AK Parti ve MHP seçmelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi beğenme oranı açıklandı.

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MetroPoll'ün beğeni anketinde MHP seçmenlerinin yüzde 83,9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğenirken, yüzde 13,7'si "beğenmediğini" ifade etti.

AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 76,4'ü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi beğendiğini ifade ederken, yüzde 19,8'i beğenmediğini belirtti.

Seçmenlerin iki lidere bakışı ile AK Parti'li seçmenlerin Bahçeli'ye, MHP'li seçmenlerin ise Erdoğan'a bakışı şöyle: