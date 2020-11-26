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Altını yukarıya çıkartacak tek dinamik kaldı Avrasya Yatırım açıkladı

Altın fiyatlarında gerileme sürerken altınla ilgili kritik bir değerlendirme Avrasya Yatırım uzmanı Evren Devrim Zelyut'tan geldi. Joe Biden'ın açıklayacağı teşvik paketine dikkat çeken Zelyut," O teşvik paketinden sonra altın son atışını yapacak ve yukarı çıkacak" dedi.

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Merkez Bankası'nın 465 baz puanlık faiz artışının ardından dolar kuru ile birlikte altın fiyatlarında gerileme yaşandı. "Güvenlik liman" olarak bilinen yatırımcıların vazgeçemediği altında yaşanan düşüş kafaları karıştırdı.

Pisayaların tansiyonunun yükseldiği 2-3 hafta önce 540 TL'yi gören gram altın şimdi 460 TL seviyelerinde. Peki altın fiyatları bundan sonra ne olacak? Alım fırsatı ve satış baskısı yatırımcıların cevabını aradığı soru oldu.

Herkes merak edilen sorunun yanıtını arararken, dikkat çeken bir değerlendirme Avrasya Yatırım uzmanı Evren Devrim Zelyut'tan geldi. Avrasya Yatırım'ın Youtube kanalında konuşan Zelyut, koronavirüs aşısının altın fiyatlarını geriletmeye devam edeceğini söyledi.

Biden'ın 4 trilyon dolarlık teşvik paketi

Zelyut'a göre altını yukarı çıkartacak tek dinamiğin ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın açıklaması beklenen 3-4 trilyon dolarlık teşvik paketi olacağını belirtti. İşte Zelyut'un o yorumu:

Altın fiyatlarında aşı dönüm noktası oldu

Altında çok büyük beklentiler pompalanıyor. Altında dedim ki 'aşı önemli bir dönüm noktasıdır. Buna dikkat edin.' Çatır çatır aşı haberleri geliyor şimdi. Altın yatırımcısı bu sözlerimi çok iyi dünle lütfen. Çünkü altını yukarıya çıkartacak tek dinamik kaldı. O da Biden'ın ofise geçmesiyle beraber 3-4 trilyon dolarlık teşvik paketi yayınlanacak. O teşvik paketinden sonra altın son atışını yapacak ve yukarı çıkacak. İşte o günlerde altın prim aldığında, altını satmayı düşünebilirsiniz.

"Altın ve buna bağlı diğer menkul  kıymetler yukarı yapabilir"

Teşvik paketiyle genişlemeci para politikası oluşacak. Buna bağlı altın ve buna bağlı diğer menkul  kıymetler yukarı yapabilir. İşte bunu son bir satış fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Pandemide çok büyük değişiklikler olur, çok büyük sıkıntılar olur. Bu altını yine yukarı çıkartır. Ama aşı olayı önemli bir dönük noktasıydı. Son yorumumuzda teşvik paketine dikkat edin. 

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