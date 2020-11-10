Doya Doya Moda Ceren kimdir kaç yaşında Ceren Keskin kaç kilo?

TV8'in en tarz büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın en dikkat çeken isimlerinden biri de Ceren Keskin oldu. Duruşu ve güzelliği ile dikkat çeken Ceren Keskin 22 yaşında . Peki, Doya Doya Moda Ceren Keskin kimdir, boyu, kilosu, bedeni ve Instagram hesabı haberimizde yer alıyor.

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Doya Doya Moda’da artık yarışmacı seçmeleri program içerisinde yapılmaya başlandı. Adaylar arasından en çok konuşulan isim Ceren Keskin oldu. Doya Doya Moda’ya aday olarak gelen Ceren, gerek güzelliği gerekse tarzıyla jüri üyelerini büyüledi. Peki, Doya Doya Moda Ceren Keskin kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yarışmacı adayların Ceren Keskin, aslen İzmirli ve 1998 doğumlu.

Sivil havacılık kabin hizmetleri mezunu, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldı. Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya gelme nedenini şu sözlerle açıkladı: “Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde’ye rakip olmaya geldim.” Sözleriyle diğer yarışmacıların tepkisini çeken genç yarışmacı, Doya Doya Moda’ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.