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Mersin'de dehşet! Gönül ilişkisi olduğu kadını öldürüp intihar etti

MERSİN'den gelen haber kan dondurdu. 31 yaşındaki adam bir yakınının cenazesine katılmak için geldiği Tarsus ilçesinde aralarında gönül ilişkisi olduğu genç kadını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde Sebahattin Öztürk (31) aralarında daha önce gönül ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası Leyla Öztürk'ü (22) çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 

​Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olan Sebahattin Öztürk, bir yakınının cenazesine katılmak üzere 4 gün önce kente geldi. Sebahattin Öztürk, bu sabah da daha önce aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Leyla Öztürk ile konuşmak için genç kızın çalıştığı pastaneye gitti. Burada iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin Öztürk, yanında getirdiği tabancayı çekip, aynı zamanda akrabası olan Leyla Öztürk'e peş peşe ateş etti. 

 Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Sabahattin Öztürk ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Leyla Öztürk'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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