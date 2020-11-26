BIST 1.333
DOLAR 7,89
EURO 9,40
ALTIN 459,55
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ’ın İngilizce listesindeki 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR’da polis tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. O şahısların Suriye DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ve İngilizce hazırlanan listede yer aldığı öğrenildi. İsimlerinin karşısında soldier (asker) yazdığı görüldü.

Abone ol

Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde dün eş zamanlı olarak yapıldı. Suriye/Haseke-Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen isim listesi ele geçirildiği bildirilmiş, söz konusu liste üzerinde yapılan incelemede örgüt mensubu olduğu iddia edilen iki kişinin Afyonkarahisar’da olduğu tespit edildi.

Kent merkezinde özel harekat polisi destekli eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Vajdi Jwair Hussein Al-Anı ve Dhaher Hasan Mohammed gözaltına alındı.

Ele geçirilen listenin İngilizce olduğu ve isimlerinin karşısında asker anlamına gelen soldier yazdığı öne sürüldü. Şahısların savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
MetroPoll'den bomba beğeni anketi: Erdoğan mı Bahçeli mi?
İstanbul'da okul servis ücretlerine korona ayarı! İşte yeni servis ücreti tarifesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani arasında 'stratejik' zirve
Merkez Bankası rezervleri 1 bir haftada 2 milyar 736 milyon dolar arttı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fransız Senatosu'na tepki
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz gözaltına alınmıştı! İşte yöneltilen suçlamalar
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Fahrettin Koca'ya tepki
İran'da korkutan tablo! Ölü sayısında rekor artış yeni tedbir geldi
Menemen'de tutuklanan İYİ Parti'li Çama, 'asgari ücretliyim' dedi Maldivler'de fotoğrafları çıktı
Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor
AK Partili Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü davası açıklaması! Teröristler hak ettikleri cezayı aldı
Didem Balçın kaç yaşında kimdir Didem Balçın kiminle evli eşi kimdir?
Yorumlar