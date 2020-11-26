Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ’ın İngilizce listesindeki 2 şahıs yakalandı

AFYONKARAHİSAR’da polis tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. O şahısların Suriye DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ve İngilizce hazırlanan listede yer aldığı öğrenildi. İsimlerinin karşısında soldier (asker) yazdığı görüldü.

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Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde dün eş zamanlı olarak yapıldı. Suriye/Haseke-Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen isim listesi ele geçirildiği bildirilmiş, söz konusu liste üzerinde yapılan incelemede örgüt mensubu olduğu iddia edilen iki kişinin Afyonkarahisar’da olduğu tespit edildi.

Kent merkezinde özel harekat polisi destekli eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Vajdi Jwair Hussein Al-Anı ve Dhaher Hasan Mohammed gözaltına alındı.

Ele geçirilen listenin İngilizce olduğu ve isimlerinin karşısında asker anlamına gelen soldier yazdığı öne sürüldü. Şahısların savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.