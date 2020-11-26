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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü! Vaka sayısı 28 binden fazla herkese bulaştırıyorlar

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün ilk kez açıkladığı vaka sayılarını kendilerinin de bilmediğini söyledi. Özlü, "28 bin sadece düne ait, her gün on binlerce kişi virüsü bulaştırıcı olarak aramızda dolaşıyor" dedi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün aylar sonra ilk kez açıklanan vaka sayılarıyla ilgili olarak, "Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum" dedi. Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonra vaka sayılarının da açıklanacağını duyurdu.  Aylar sonra açıklanan vaka sayıları dün itibarıyla 28 bin 351 olarak kayıtlara geçti.

Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları söyledi: "Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum ama biz il çaplı veya bazı toplantılarda günlük olarak bazı verileri görüyorduk ama genel itibarıyla hasta sayıları, yatan hasta, vefat sayıları üzerinden hesaplarımızı yapıyorduk. Bazı aritmetik hesaplamalarla günlük vaka sayıları hakkında bazı tahminler yapıyorduk." 

Test yaptırmayıp dolaşan çok daha fazla

Test yapılmayıp asemptomatik olarak dolaşan çok daha fazla insan olduğunu belirten Prof.Dr. Tevfik Özlü şu korkutan tespitlerde bulundu: 

- Bugün mesela 28 bin bulaştırıcı kişi olduğunu öğrendik ama öğrenmediğimiz ne kadar kişi var onu bilmiyoruz. 28 bin sadece düne ait, her gün on binlerce kişi virüsü bulaştırıcı olarak aramızda dolaşıyor şu anda.

- Şu anda karşılaştığımız herkesin virüsü taşıyor olma olasılığı var. Mutlaka çevremizde 1-2 kişi virüsü taşıyor. Rakamlar onu gösteriyor. 

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