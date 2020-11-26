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Elazığ’da 21 yaşındaki genç 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ELAZIĞ’da bir genç cinayete kurban gitti. Tartıştığı 2 kişi tarafından aracının yanında bıçaklanan genç yaşamını kaybetti.

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Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Ramazan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Onur Özkara, sokak üzerinde aracının yanında tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklandı. 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkara, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Yakalanmaları için geniş çaplı çalışma

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli tespit edilerek kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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