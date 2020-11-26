Katar Borsa İstanbul'a ortak oldu ve İstinye Park'ı aldı! İşte Katar ile yapılan anlaşma

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani Ankara'da 10 maddelik bir anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imza atan Katar emiri, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu ve İstinye Park'ı aldı.

Abone ol

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani öncülüğünde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi. Anlaşma sonrası Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. Devir öncesi Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki hissesi yüzde 90,6'ydı. Söz konusu anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor.

10 maddelik anlaşmayla İstinye Park da Katar'a devredildi.

Atılan imzalar karşılığında şu anlaşmalar yapıldı:

*İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı

*İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat

*İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma

*Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma

*Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı