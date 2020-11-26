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Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e dava açıldı

Geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi ile ilgili düşünceleri sebebi ile Tokat Kitap Fuarı'nda olması engellenen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil şimdi de davalık oldu.

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Geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fikir ve yazıları sebebi ile Tokat Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşması engellenen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e şimdi de AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin tarafından sosyal medyadaki yorum ve düşünceleri için dava açıldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Şimşirgil, Ülkenin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde çok büyük değişimler yaşanırken, kendisinin böyle bir durumla karşılaşmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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