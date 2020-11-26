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İBB eski Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalandı hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir eski Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalandı. Topbaş, hastaneye kaldırıldı.

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İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın koronavirüs testi çıktı. Topbaş, hastaneye yatırıldı.

Kadir Topbaş ailesine yakın isimler, eski İBB Başkanı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Durumu ilk aşamada ağırdı

Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Topbaş'tan resmi açıklama gelmezken, kendisinin kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

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