İstinye Park kimin? Katar İstinye Park'tan hisse alıp ortak oldu fiyat ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında bir çok anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalardan biri de Katar Yatırım Ajansının İstinye Park ortaklığıyla ilgili. Bu anlaşmayla Katar Yatırım Ajansı; Doğuş Grubu ve Orjin Grubu ile İstinye Park'ta ortaklığa gidiyor.