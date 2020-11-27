İstinye Park kimin? Katar İstinye Park'tan hisse alıp ortak oldu fiyat ise...
KATAR Yatırım Ajansı Türkiye'nin lüks alışveriş merkezi İstinye Park'a ortak oldu. Peki İstinye Park kimin, sahibi bu ortaklıktan ne kadar kazanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında bir çok anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalardan biri de Katar Yatırım Ajansının İstinye Park ortaklığıyla ilgili. Bu anlaşmayla Katar Yatırım Ajansı; Doğuş Grubu ve Orjin Grubu ile İstinye Park'ta ortaklığa gidiyor.
İstinye Park kimin?
İstinye Park NTV'nin de sahibi olan Doğuş Grubu ile Orjin Grubu'na ait. Doğuş Grubu tam rakam açıklamadı ancak, grubun internet sitesinde yer alan haberde, "İstinye Park anlaşması ile Türkiye'ye 300 milyon dolara yakın bir yabancı sermaye girişi sağlanacak" denildi.
İstinye Park, 87 bin metrekaresi mağaza alanı olmak üzere toplam 270 bin metrekare inşaat alanı ve 280 mağazası ile önemli bir cazibe merkezi. Açık ve kapalı alışveriş mekanları ile farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren İstinye Park, 147 giyim mağazası ve Türk pazarına ilk kez giriş yapan 41 yeni markanın yanı sıra dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranlarıyla tüm alternatifleri aynı anda sunan tek alışveriş merkezi olma özelliğini koruyor.
Cam kubbesi ve açık yeşil alanlarıyla İstinye Park, ziyaretçilerine kapalı alan konforunu ve açık alan ferahlığını aynı anda yaşatıyor. Eski mahallelerin ruhunu taşıyan Pazar Yeri’ndeki 20 küçük dükkanıyla gurme zevklere de hizmet veren İstinye Park; ferah mimarisi, ziyaretçilerine yaşattığı deneyim ve gerçekleştirdiği etkinliklerle yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası olma konumunu sürdürüyor.