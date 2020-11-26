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Fahrettin Koca'dan umutlandıran aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli aşıda bir aşamanın daha geçildiğini söyleyerek ikinci doz uygulamasının gönüllülere uygulanmaya başlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında bir aşamanın daha geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının başladığını duyurdu.

Fahrettin Koca, twitter'dan yaptığı açıklamada Milli aşı için ikinci doz uygulamasına başlandığını söyledi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

"COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

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