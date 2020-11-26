Lazio'lu Vedat Muriqi, Zenit maçında sakatlandı

Lazio'da bir türlü bekleneni veremeyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vedat Muriqi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Zenit maçında sakatlandı. Kosovalı golcünün en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Abone ol

Lazio'nun Zenit ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Vedat Muriqi'den kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vedat Muriqi'nin birinci dereceden bir yırtığının olduğu belirtildi. Kosovalı golcünün en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kosova Milli Takım formasıyla 2 gol atan ve kendine gelen Muriqi, takım antrenmanlarında da gösterdiği performansın ardından Zenit maçında kadroya girmişti. Simone Inzaghi'nin taktik yaklaşımında önemli bir yer tuttuğu vurgulanan Kosovalı yıldız, tekrar formasına hasret kalacak.

Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer olduğu dönemde de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.