Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Eryılmaz, 14.00'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

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İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz'ın arkadaşlarından yazar Mekki Yassıkaya, yaptığı açıklamada, Isparta İmam Hatip Okulunda 7 sene sınıf ve sıra arkadaşlığı yaptıklarını belirterek, Eryılmaz'ın hem akademik alanda hem de bürokrat olarak çok önemli işlere imza attığını söyledi.

Yassıkaya, Eryılmaz'ın Sakarya Üniversitesinde görev yaptığı dönemde, 1999 Marmara Depremi'nde önemli faaliyetleri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"1994 yılından itibaren yerel yönetimler konusunda Cumhurbaşkanımıza danışmanlık yaptı. Büyükşehir projesi onun projesiydi, onu gerçekleştirdi. Çok temiz bürokrattı. Asla hiçbir yanlışlığa sapmadı, çok faydalı işler yaptı. Danışmanlık görevinden sonra Medeniyet Üniversitesinde görev yapıyordu. Bundan 20 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalandı. Tedavi ediliyordu. Sık görüşürdük, bizlere hep hocalık yapıyordu. Bildiklerini bizimle paylaşan bir kardeşimizdi. Isparta İmam Hatip Okulu mezunları olarak bizler çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin."

"O sessiz bir gemi gibiydi, görünmeyen bir adamdı"

Avukat Muhammed Emin Özkan ise Eryılmaz'la 50 yıllık arkadaşlıklarının olduğuna dikkati çekerek, "Çok çalışkan ve zeki bir arkadaşımızdı. Yerel yönetimleri en büyük kriz anlarında nasıl yönlendirdiği, nasıl katkıda bulunduğunu biliyoruz. O sessiz bir gemi gibiydi, görünmeyen bir adamdı. Yani birçok faaliyetin altında imzası vardı ama onun tevazusuydu öne çıkan. Uzaktan bakınca profesör demezdiniz. Ben demezdi, fikirlerini söylerdi. Bunu yönü beni çok etkilemiştir" şeklinde konuştu.

Özkan, Eryılmaz'ın kendini ilme ve milletine adamış bir şahsiyet olduğuna işaret ederek, "Adını insanlar arasında dolaştırmayan, yalakalığın pençesine kendisini kaptırmamış, şahsiyet sahibi, büsbütün ve düpdüzgün bir adamdı" ifadelerini kullandı.