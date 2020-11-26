BIST 1.341
DOLAR 7,89
EURO 9,40
ALTIN 458,46
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Türkiye'ye Rusya'dan ilk spot boru gazını Engie Enerji temin edecek

Anadolu Ajansı

Rusya'dan ithal edilecek ilk spot boru gazını Engie Enerji Ticaret ve Pazarlama AŞ temin edecek. Anlaşma kapsamında; Rusya, Türkiye'ye ilk kez spot fiyatlarla doğal gaz satmış olacak.

Abone ol

Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Türkiye'ye spot boru gazı satmak üzere elektronik ortamda gerçekleştirdiği ilk ihaleyi Engie Enerji Ticaret ve Pazarlama AŞ kazandı.

Engie Enerji, bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aralık ayına ilişkin boru hattıyla spot doğal gaz ithalatı kapasite dağıtımı için açtığı talep toplama çağrısına miktar bildiriminde bulundu.

Kurum tarafından işletilen elektronik platformda 24 Kasım'da gerçekleştirilen talep toplama aşamasında, Engie Enerji aralık ayı boyunca günlük 23 bin metreküp spot boru gazı rezerve etmeye hak kazandı. 

Doğal gaz, Malkoçlar noktasından temin edilecek 

Daha uygun fiyatlı ve esnek koşullarda tedarik edilebilecek spot boru gazı ithalatı için EPDK tarafından işletilen elektronik platform üzerinden ilk kapasite tahsisatı eylül ayında yapıldı.

Bunun ardından Rus şirketi Gazprom Export da Türkiye'ye ilk kez elektronik satış platformu üzerinden gaz satmak için 9-11 Kasım tarihlerinde 5 ayrı ihale düzenledi. İhaleler sonucunda Gazprom Export, teklif veren Engie Enerji ile aralıkta Türkiye'ye 700 bin metreküp doğal gaz satmak üzere anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma kapsamında; Rusya, Türkiye'ye ilk kez spot fiyatlarla doğal gaz satmış olacak. İhale kapsamında tahsis edilen 700 bin metreküplük gaz kapasitesi aralıkta Malkoçlar-Strandhza giriş noktasından temin edilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
NATO reform planı hazır! Türkiye detayı dikkat çekici
Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı! İşte o anlaşma ve projeler
Vakıfbank Sendikasyon kredilerinde yüzde 109 ile tek banka
İstanbul'da internette tanışıp arkadaş oldu hayatının şokunu yaşadı! 13 milyon TL'lik davada karar çıktı
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü! Vaka sayısı 28 binden fazla herkese bulaştırıyorlar
MetroPoll'den bomba beğeni anketi: Erdoğan mı Bahçeli mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 91 ev karantinaya alındı
Fatih'te patates soyan karısını 6 kez bıçaklayarak öldürdü ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını davasında savcı mütalaasını sundu
Antalya'da her yerde aranıyor! Yol ortasında yakılmış halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü
20 yaş altı ve çocuklara seyahat yasağı var mı yeni bilgi
Yorumlar