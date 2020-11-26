Antalya'da polis üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 959 Sokak'ta motosikletli yunus polisi üniforması ve teçhizatının yakıldığını görenler, durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polisler, motosikletli yunus polisine ait üniforma, kelepçe, el feneri, parfüm ve teçhizatlarının takıldığı palaskanın yakıldığını belirledi.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 45-50 yaşlarında bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini daha sonra bölgeden ayrıldığını belirledi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Akıllara kuyumcu soygunu geldi

Diğer yandan; motosikletli yunus polis üniforması, yaklaşık 1 ay önce Kepez ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve 1 yıl içinde iki kez soyulan Feyzi Bulce'ye ait kuyumcudan 1 kilo altının çalınmasında kullanılmıştı. Yakılan üniformanın olayda kullanılan üniforma olup olmadığı ise bilinmiyor.