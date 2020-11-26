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Koronavirüs aşı çalışmasından kötü haber: Hata yaptık

AstraZeneca'nın aşı çalışmalarında bazı katılımcıların aşıdan yalnızca kısmi bir doz aldığı ve aşı dozajında hata yapıldığı açıklandı. Yetkililerin bu açıklaması AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi aşısına olan güveni azalttı.

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AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 'bir fincan kahveden daha ucuz' olarak tanıtılan aşı ile ilgili güven tartışmaları yaşanıyor.

New York Times'ın haberine göre; yüzde 90 etkili olduğunun belirtildiği ön sonuçlar açıkladığından beri AstraZeneca, bazı katılımcılar tarafından alınan aşı dozajında önemli bir hata olduğunu kabul ederek tartışmalara yol açtı. Birçok bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri açıklama biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini sarstığının altını çizdi.

Özellikle ABD'li yetkililer, yüzde 90 etki olarak açıklanan sonuçlarının yaşlıların verilerini yansıtmadığını belirterek sonuçların net olmadığının altını çizdi. Yetkililer bunun ABD ya da başka ülkelerin onay verecek makamlarının AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısına acil kullanım iznini hızlı bir şekilde verme ihtimalini azalttığını ve bunun bir aksaklık olduğunu söyledi.

AstraZeneca'nın araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos, verdiği bir röportajda, şirketin testleri ve kamuya açıklamalarını ele aldığını savundu. Dozajdaki hatanın bir çalışan tarafından yapıldığını, tespit edildiğinde derhal gerekli yerlere haber verildiğini ve aşıyı farklı dozlarda test etmeye devam planını imzaladığını söyledi.

Ancak Florida Üniversitesi'nde biyoistatistikçi Natalie Dean, 'bildirdikleri sonuçlarda şeffaflık ve titizlik açısından zayıf bir not aldıklarını' belirtti.

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