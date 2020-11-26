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Sivasspor geriye düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 mağlup etti

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Karabağ ile karşılaştı. Temsilcimiz iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor,  Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaştı. Yiğidolar, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 40. dakikada (penaltı) ve 79. dakikada Arouna Kone ile 58. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi. Karabağ'ın gollerini ise 8. dakikada Abdellah Zoubir ile 52. dakikada Uros Matic kaydetti.

Sivasspor bu galibiyetle puanını 6 yaparak gruptan çıkmak için önemli bir yol katletti. Puan hasreti 4 maça çıkan Azerbaycan ekibi ise son sırada kaldı. Grupta gelecek hafta Yiğidolar, Villarreal'i konuk edecek.

Vıllarreal puan kaybetti
Grubun diğer maçında Villarreal, Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10'a çıkaran İspanyollar, liderliğini sürdürdü. Maccabi ise haftayı 7 puanla 2. sırada tamamladı.

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