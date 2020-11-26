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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13.014'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Günlük açıklanan toplam yeni vaka sayısının ise 30 bin sınırına dayandığı gözlendi. Böylelikle Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 474.606'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 3911 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3291 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868, ağır hasta sayısı ise 4711'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz'' ifadelerini kullandı.

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