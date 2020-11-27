Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanından galibiyetle dönüyor
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 75-64 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.Abone ol
Anadolu Efes, THY Euroleague 11. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 75-64 yendi.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı.
THY Euroleague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.
Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.