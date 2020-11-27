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Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanından galibiyetle dönüyor

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 75-64 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

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Anadolu Efes, THY Euroleague 11. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 75-64 yendi. 

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti. 

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı. 

THY Euroleague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.

Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.

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