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Fahrettin Koca: Samsun'da vaka artıyor

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor" dedi.

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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

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