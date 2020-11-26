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Ukrayna ordusu Türk yapımı SİHA almayı planlıyor

Demirören Haber Ajansı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna’nın Türkiye’den 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın almaya hazırlandığını açıkladı.

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Ukrayna medyasında yer alan habere göre; Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için önümüzdeki sene 5 adet Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Homçak, Türk SİHA’larının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Türk SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan güçleri karşısında hezimete uğramasında önemli bir rol üstlenmişti.
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