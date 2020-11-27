Motorin fiyatlarına 27 Kasım itibariyle okkalı zam geldi işte yeni fiyatlar

27 Kasım 2020 itibariyle benzinden bir gün sonra motorin fiyatlarına da zam geldi. 33 kuruşluk zam pompaya 28 kuruş olarak yansıdı. İşte yeni motorin fiyatları.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için ikinci kez devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk artışın 28 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 5 kuruşluk artış vergiden karşılandı. Zamlı motorin fiyatları gece yarısı itibariyle uygulanmaya başlandı.

Yeni motorin fiyatları

Zam sonrası Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,62 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya yükseldi.

Benzin de okkalı zam gördü

Perşembe günü itibariyle benzin fiyatları da 37 kuruş zam gördü. Benzinde eşel mobil sistemi uygulanmadığı için zammın tamamı pompaya yansıdı. Bu zamla birlikte benzin fiyatları yeniden 7 liranın üstüne çıktı.

Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olurken, İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükseldi.