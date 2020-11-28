2020'ye damga vuran inanılmaz fotoğraflar! AFP yılın fotoğraflarını seçti
Fransız haber ajansı Agence France Presse (AFP), 2020'ye damga vuran fotoğrafları yayımladı. Dünyanın farklı bölgelerinde yıl boyu yaşanan olayları kapsayan fotoğraf koleksiyonunda inanılmaz fotoğraflar var. İşte fotoğraflarla 2020 yılının özeti...
Malezya'da corona virüs testi yapmak için bekleyen bir sağlık çalışanı
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Joe Biden, Wilmington'da seçim zaferini kalabalıklar önünde kutladı
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Karabağ'da yanan bir ev
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