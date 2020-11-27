BIST 1.342
DOLAR 7,83
EURO 9,34
ALTIN 456,78
HABER /  YEREL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Kocaeli'de korkunç patlama! Herkes deprem oldu sandı bakın gerçek ne çıktı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde doğalgaz hattı, sıkışma sonucu bomba gibi patladı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

Abone ol

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki, Mevlüt Güngör isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı evin mutfak kısmındaki doğalgaz hattı sıkışma sonucunda bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisi ile evin pencereleri çerçeveleri ile birlikte yerinden sökülerek aşağı düştü. Olay sırasında evde bulunan Güngör, yaralanmadan dışarı çıktı. Patlaması sırasında binada yaşayan vatandaşlar ise büyük panik yaşayarak sokağa döküldü.


İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde patlama sonucunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patama nedeni ile can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Patlamanın etkisi ile evin patlayan camları, park halindeki araçların üzerine düştü.


“Deprem oldu zannettik”
Patlamanın meydana geldiği binada yaşayan Şaban Şengül, büyük panik yaşadığını ifade ederek, “Bomba patlar gibi patlama oldu. Deprem oldu zannettik. Bir baktık ki arka balkondan pencereler olduğu gibi aşağı inmiş. Meğer doğalgaz patlamış. Bizim evde hiçbir hasar yok. Üst kat savaş alanına dönmüş. Deprem oldu, ev çökecek zannettik. Patlama oldu, sonra ses kesildi. Resmen bomba patlamış gibi bir ses oldu. Biz dışarı kaçtık. Ekipler şu an müdahale ediyor” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da üretiliyor yüzde 98'i yurt dışına gidiyor! Baba mesleğini yapıyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Evli kadın kocasını internette aldattı! Sanal seks talebine çıplak fotoğraf yolladı
Olası İstanbul depremi için umut projesi! İşte acil alınacak 9 önlem
Süleyman Soylu'dan HDP'lileri zora sokan soru: Bu PKK'nın Allah belasını versin deyin
Moderna ve Pfizer’in aşıları incelendi yan etkileri açıklandı
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi
Ukrayna ordusu Türk yapımı SİHA almayı planlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu' avukat tutuklandı
Malatya'da alkollü olduğu için eşi eve almadı! Sonu kötü bitti
Lavrov'dan tepki: Batı, Rusya ve Belarus’ta toplumsal huzursuzluğu kışkırtıyor
Tekirdağ'da gece yarısı feci kaza! Alkollü sürücü ağır yaralandı
İstanbul’da ürküten görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
Migros kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor yeni düzenleme
Yorumlar