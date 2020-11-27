Rus uzmanların kafaları karıştıran açıklamaları: Aşı yaptıranlara da bulaşacak

Koronavirüse karşı aşı çabaları sürerken Rus uzmanların açıklamaları dikkat çekti. Covid-19'un aşı yapılsa dahi bulaşabileceği hatta grip gibi her yıl aşılama gerekebileceği öngörüldü.

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ABD, Hindistan ve Brezilya'nın koronavirüs vaka sayılarında başı çektiği salgında ikinci dalga çok daha hızlı ilerliyor. Pek çok ülke, vakalarda rekor üstüne rekor kırıyor. Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği aşı ile Rusya'nın Sputnik V aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunun açıklanması dünya kamuoyunda heyecan yarattı. Aşıların nasıl dağıtılacağı ve yeterli doz için üretim kapasitesinin durumu soru işaretleri oluştururken, Rusya’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, aşı olmanın corona virüsüne yakalanmayı önlemeyeceğini söyledi. Gorelov, “Aşı yaptıranlar enfekte olabilir, ancak hastalığın seyri farklı olur. Mutlak bir koruma yok, aşılananlarda hastalık daha hafif ve komplikasyonsuz geçer” diye konuştu.

Mevsimsele dönüşecek

Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden Georgiy Ignatyev ise, koronavirüsünün mevsimsel bir hastalığa dönüşebileceğini öne sürdü. Bu durumda gripte olduğu gibi her yıl aşı yapılması gerekeceğini belirten Ignatyev, “Virüsün değişim göstereceğini düşünürsek, koronavirüsünde de gripte olduğu gibi her yıl aşılama gerekebilir” dedi.