BIST 1.347
DOLAR 7,78
EURO 9,28
ALTIN 452,84
HABER /  DÜNYA
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Almanya 180 milyar euro borç almayı planlıyor

ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Koronavirüsün (Covid-19) ülkedeki etkilerini hafifletmek için tedbirlerini genişleten Almanya, 2021 için yaklaşık 180 milyar euro borç almayı planlıyor.

Abone ol

Alman parlamentosunda Bütçe Komitesi, 17 saatlik görüşmelerin ardından 2021 için 180 milyar euro borç alacağını açıkladı. Alınması planlanan borç miktarının, savaş sonrası Almanya tarihindeki en büyük ikinci net borçlanma miktarı olduğu belirtildi. 

Parlamento bu yıl Almanya'nın anayasadaki borç frenini askıya alarak hükümete kurtarma ve canlandırma önlemlerini finanse etmek için 218 milyar euroya kadar net yeni borç alma izni vermişti. Pandemi nedeniyle 2 Kasım'dan beri kapatılan işletmelere verilen mali destek de uzatılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan: CHP'ye daha yakınız
CHP'li eski başkan Sefa Sirmen'e mahkemeden büyük şok! Rekor para cezası
Evli kadın kocasını internette aldattı! Sanal seks talebine çıplak fotoğraf yolladı
Olası İstanbul depremi için umut projesi! İşte acil alınacak 9 önlem
Süleyman Soylu'dan HDP'lileri zora sokan soru: Bu PKK'nın Allah belasını versin deyin
Moderna ve Pfizer’in aşıları incelendi yan etkileri açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener kimdir aslen nereli kaç yaşında? Meral Akşener biyografisi
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 4 şüpheli yakalandı
Karabük'te 15 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi
Ahmed Musa Galatasaray'ı mı seçecek? Flaş açıklamalar
Sağlık çalışanları isyan etti: Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz
Antalya'da her yerde aranıyor! Yol ortasında yakılmış halde bulundu
Yorumlar