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Meral Akşener kiminle evli eşi Tuncer Akşener kaç yaşında mesleği nedir?

Son günlerde söyledikleri ve partisinde yaptığı ihraçlarla konuşulan Meral Akşener'in hayatı merak konusu oldu. 64 yaşındaki Meral Akşener aslen İzmitli. Tuncer Akşener ile evli olan Meral Akşener'in Fatih Akşener adında bir oğlu var. 2 kez babaanne olan Meral Akşener'in Pars ve Ayda adında iki torunu var.

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Meral Akşener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları son günlerde yeniden merak konusu oldu. İyi Parti Lideri Meral Akşener aslen İzmitli ve 64 yaşında. Tuncer Akşener ile evli olan Meral Akşener'in Fatih Akşener adında bir oğlu var. 2 kez babaanne olan Meral Akşener'in Pars ve Ayda adında iki torunu var. 

Meral Akşener kaç yaşında kimdir: Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 yılında İzmit’te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre öğretmen olarak çalıştı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora ve yüksek lisansını tamamlayan Akşener, Kocaeli Üniversitesi’nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı yaptı.

Meral Akşener Tuncer Akşener ile evli

1994 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde DYP’den Kocaeli Büyükşehir BelediyesiBaşkan adayı oldu.

Türkiye tarihinde bir ilk olarak kadın İçişleri Bakanı olarak seçildi.

2001 yılında Milliyeçi Hareket Partisi’ne katılan Akşener, MHP İstanbul Milletvekiliolarak meclise girdi ve TBMM başkanvekilliği görevini üstlendi.

MHP’den genel başkan adaylığını açıklamasının ardından, Olağanüstü Kongre tarihini bildiren Akşener, partiden ihraç edildi.

25 Ekim 2017 tarihinde İYİ partiyi kurmuştur.

Meral Akşener, Tuncer Akşener ile evlidir ve bir çocuk annesidir.

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