Ankara'da PKK propagandası yapan 21 kişiye gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Örgüt mensubu olarak Suriye ülkesi Resulayn bölgesinde savaşçı olarak silahlı faaliyet yürüttüğü ve düzensiz göçmenler arasında ülkemize giriş yapığı tespit edilen 1, örgütün sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım günü örgütün diğer mensuplarına etkinlik çağrısı yaptığı belirlenen 10, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunan 6, örgütün gençlik yapılanması olan sözde 'Devrimci Gençlik Hareketi' içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 4 şüpheli olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği belirtildi.