Kılıçdaroğlu: Türk Tabipleri Birliği haklı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı'nın son vaka sayısına dikkat çekerek TTB'nin yaptığı açıklamalarda haklı çıktığını söyledi.

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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyeleri, Alaattin Çakıcı'nın tehdit ve hakaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın uzun bir süre sonra tüm Kovid-19 vakalarını açıklama kararı almasının ardından CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaretin ana gündem maddesi de pandemi oldu.

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu’nun katıldığı ziyarette CHP heyetinde ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yer aldı.

TTB yaptığı açıklamalarla haklı çıktı

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, salgının geldiği aşamaya ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi veren TTB heyeti, sağlık kurumlarının doluluk oranını ve sağlık çalışanlarının pandemi döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

Kovid-19 salgını, Türkiye’deki aşı teknolojilerinin durumu gibi başlıkların konuşulduğu görüşmede Kılıçdaroğlu hekimlere Türkiye’nin gelecek dönemlere ilişkin yatırım vizyonunun ne olması gerektiğini sordu.

Türk Tabipleri Birliği’yle her zaman görüş alışverişi yapmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’de pandemi sürecinin atlatılması sürecinde TTB'nin yaptığı açıklamalarla haklı çıktığını söyledi.

"TTB'nin yaptığı çalışmalara halkımız ve partimiz güveniyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeniden vaka sayılarını açıklama kararını değerlendiren CHP lideri, Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamalarıyla rakamların gizlendiğinin de ortaya çıktığını belirtti.

Kılıçdaroğlu ziyarete gelen TTB yöneticilerine, "TTB’nin yaptığı çalışmalara halkımız ve partimiz güveniyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda sık sık görüş alışverişi yapalım bizleri de aydınlatın. Biz de buna göre programlar yapacağız” ifadelerini kullandı.