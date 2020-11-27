BIST 1.347
DOLAR 7,78
EURO 9,28
ALTIN 452,84
HABER /  YEREL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

'Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilsin' önerisi

İhlas Haber Ajansı
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Araştırmacı-yazar Fatih Dünemez, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini ve Türkiye'nin desteğinin önemini vurgulayarak, “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli” dedi.

Abone ol

Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan Karabağ meselesinin çok önemli ve kritik olduğunu belirten Dünemez, zaferin baş mimarlarından birinin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar olduğunu ifade etti.

Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde geliştirilen İHA’ların önemini vurgulayan Dünemez, “Selçuk Bayraktar’dan Allah razı olsun. Selçuk Bayraktar’ı milli kahraman ilan etmek lazım. Çünkü 30 yıllık sorun olan Karabağ, Selçuk Bayraktar önderliğinde geliştirilen İHA’ların sayesinde geri alındı" dedi.

Güneydoğu’da terör olaylarının azalmasının en büyük nedeninin İHA’lar olduğunu belirten Dünemez, “Güneydoğu’da PKK’yı konuşmuyoruz. Hendekleri konuşmuyoruz. Bunun en büyük sebebi İHA’lardır” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Devlet Bahçeli 'erken seçim' mi isteyecek? Ali Babacan korkuluk muydu!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan uyarı: Kapama olmayacaksa ilave tedbirler gelmeli
Konya Tabip Odası Başkanı: Vaka sayılarındaki artışın nedeni ev ziyaretleri
Genelev kraliçesi Matild Manukyan’ın dudak uçuklatan mirasında yeni gelişme
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan: CHP'ye daha yakınız
CHP'li eski başkan Sefa Sirmen'e mahkemeden büyük şok! Rekor para cezası
ÖNCEKİ HABERLER
İlk şehit öğretmenin oğlu: Ben babamın varlığını hiç yaşayamadım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan vaka açıklaması: Avrupa’da birinci ülkeyiz!
Erol Bulut'tan derbi talimatı: Kaleyi gören vursun
Nevşehir'de 100 yıllık tarihi eseri 5 bin liraya satmaya çalıştı! Operasyonda yakalandı
Mahkemeden hemşire anneye şok karar: Koronavirüs riskli' diye velayeti alamadı
Cuma mesajları yeni 2020 resimli kısa cuma sözleri
Yorumlar 4 yorum