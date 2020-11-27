Dolar/TL kurunda dalgalı seyir! Haftanın son işlem günü dolar ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz artış kararı sonrası dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde 7,82'in altında hareket ediyor. Euro/TL ise 9,33'ün altında işlem görüyor.

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Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Yabancı para zorunlu karşılık oranı ise vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltildi.

Zorunlu karşılık değişikliği

Merkez Bankası Merkez Bankası, zorunlu karşılık değişikliğiyle sistemin zorunlu karşılık tutarının 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar artacağını belirti. Açıklamada, "Parasal aktarım mekanizması etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesi değiştirildi" denildi.