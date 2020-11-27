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Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Bülent Arınç Ak Parti'den istifa ederse kapımız açık

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa eden Bülent Arınç’a Gelecek Partisi kapılarını açtı. Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT’de katıldığı programda, “Bülent Arınç’a bir teklif söz konusu olabilir mi? Partinizde siyasete devamı söz konusu olabilir mi?” sorusuna "geri çevirmeyiz" yanıtını verdi.

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Geçtiğimiz hafta eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Habertürk ekranlarında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin, "Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ın sözlerine "Bunları söyleyen benim yol arkadaşım olamaz" yorumunda bulunmasından sonra  Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Arınç'ın YİK üyeliğinden istifası sonrası AK Parti'de de geleceği, parti üyeleri tarafından sorgulanmaya başlandı.

Gelecek Partisi'nden Arınç'a yeşil ışık

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Bülent Arınç’a, Gelecek Partisi’nden mesaj geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT’de katıldığı programda, “Bülent Arınç’a bir teklif söz konusu olabilir mi? Partinizde siyasete devamı söz konusu olabilir mi?” sorusuna "geri çevirmeyiz" yanıtını verdi.

'İstifa ederse konuşuruz'

Özdağ, “Sayın Arınç şu anda AK Parti’nin üyesi. Bir partinin üyesi oradayken hiç kimseye teklifte bulunmayacağız. Ama partiden istifa edenlerle konuşuruz. Birileri bizimle konuşmak istiyorsa biz konuşma yapmazlık yapmayız. Konuşuruz, herkesle konuşuruz” ifadelerini kullandı.

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